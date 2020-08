Mamma bis! Fiocco azzurro per l’attrice: più di 1 milione di like per la foto (Di sabato 29 agosto 2020) Fiocco azzurro: è nato il secondo figlio dell’attrice e star di una delle serie tv più amate, Grey’s Anatomy. L’annuncio è arrivato via Instagram, con una foto tenerissima di Mamma e figlio in ospedale che ha presto superato il milione di like. Lei, Camilla Luddington, che in Grey’s Anatomy interpreta la dottoressa Jo Wilson, ha fatto sapere di stare bene, anche se l’ultimo trimestre sembrava non finire mai. Dopo Hayden, classe 2017, il nuovo arrivato in famiglia si chiama Lucas ed è nato dalla relazione sentimentale che l’attrice ha con l’attore Matthew Alan. La coppia si è sposata nel 2016. “Ho aspettato per un terzo trimestre e mi è sembrato di aspettare un anno, ma finalmente è successo! ... Leggi su caffeinamagazine

BobMod3 : @Carlo_bis Che pazienza mamma mia...complimenti davvero chapeau ??! Mi piacerebbe sapere quell’idiota invasata con l… - oldo_bis : RT @BullaPupa: ROMA????? Sono tigrata. Sono cieca. Ho solo 2 mesi..cosa altro potrebbe capitarmi?A questo punto spero qualcosa di bello,di br… - fra_bis : RT @juliabbi: HAPPY BIRTHDAY @florencemachine ?????????? mamma e ispirazione più grande - Tiziana95627735 : @Carlo_bis Mamma mia che autocontrollo! Io non ne sarei capace! - Donatel64264869 : @Carlo_bis @PatriziaRametta @realDonaldTrump @simo6608 Mamma mia, spettacolare, mi sono commossa. -