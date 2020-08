Maltempo: uomo travolto da torrente nel Varesotto (Di sabato 29 agosto 2020) ANSA, - MILANO, 29 AGO - Un uomo di 38 anni è disperso nel Varesotto. Era insieme ad un amico vicino al lago Delio nel Comune di Maccagno con Pino e Veddasca, quando è stato travolto dal torrente ... Leggi su corrieredellosport

Milano, 29 ago. (Adnkronos) - Era con un amico a cercare funghi l'uomo di 38 anni disperso da stamattina in un torrente che porta al Lago Delio, in provincia di Varese. Secondo quanto ricostruito dall ...

Un uomo di 38 anni è disperso dopo essere caduto in un torrente in piena nel varesotto a causa del maltempo. L'elisoccorso di Como, i vigili del fuoco e il soccorso alpino lo stanno cercando da ore: l ...

