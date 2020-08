Maltempo: uomo travolto da torrente nel Varesotto (Di sabato 29 agosto 2020) MILANO, 29 AGO - Un uomo di 38 anni è disperso nel Varesotto. Era insieme ad un amico vicino al lago Delio nel Comune di Maccagno con Pino e Veddasca, quando è stato travolto dal torrente ingrossato. ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

