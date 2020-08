Maltempo, uomo travolto da torrente in piena: sospese le ricerche (Di sabato 29 agosto 2020) La vittima, 38 anni, era con un amico, nella zona del lago Delio, quando il torrente vicino è uscito dagli argini e l’ha trascinato via. I soccorsi si sono dovuti fermare per le pessime condizioni del tempo Leggi su corriere

