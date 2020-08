Maltempo: tromba d’aria e grandinate nel veronese, distrutto il tetto della palestra scolastica a Montecchia Crosara (Di sabato 29 agosto 2020) Un’altra ondata di Maltempo ha colpito Verona e provincia. Dopo il breve nubifragio di ieri che ha causato danni e disagi soprattutto nel quartiere di Parona, oggi un’altra grandinata ha interessato la provincia scaligera. In particolare una tromba d’aria si e’ abbattuta su Montecchia Crosara, provocando danni consistenti al palazzetto dello sport, dove sono anche crollare alcune piante. Nel paese della Val d’Alpone si registrano conseguenze pesanti anche ad alcune abitazioni e capannoni industriali, ancora da quantificare i danni alle coltivazioni in un territorio a forte vocazione vinicola (zona di produzione del Soave Doc). Problemi analoghi anche a Illasi e Colognola ai Colli, comuni del circondiario. Forte grandinata a Peschiera del Garda e Valeggio sul Mincio. ... Leggi su meteoweb.eu

MauroAdeli : Tromba d'aria a Montecchia di Crosara - VR 29 agosto 2020 ore 15.30 circa. Divelto palazzetto dello sport e parte d… - bizcommunityit : Maltempo, le immagini tromba d’aria a Genova. In Liguria allerta arancione della Protezione civile - nagia59 : RT @Tg1Raiofficial: #Maltempo al nord: @regionepiemonte , @RegLiguria , @RegLombardia e @RegioneVeneto. Una tromba marina a @ComunediGenova… - Affaritaliani : Maltempo, le immagini della tromba marina che si è abbattuta sull'aeroporto di Genova - antonello_fresu : RT @Tg1Raiofficial: #Maltempo al nord: @regionepiemonte , @RegLiguria , @RegLombardia e @RegioneVeneto. Una tromba marina a @ComunediGenova… -

Il maltempo sta risparmiando l’imperiese, ma lo stesso non vale per il resto della Liguria, dove è in vigore l’allerta meteo arancione fino alla giornata di domani, 30 agosto (nell’imperiese è gialla) ...E' allerta arancione in gran parte del Nord Est e stanno tornando grandine, pioggia e vento fortissimo sia nel Veronese che in Trentino Alto Adige che nel Vicentino e Bellunese. Qui siamo a Erbè in pr ...