Maltempo Piemonte: vento fino a 67 km/h nell’Alessandrino, pioggia e danni nell’Astigiano [FOTO] (Di sabato 29 agosto 2020) Serata di Maltempo ieri in Piemonte, con piogge e vento su diversi versanti della regione. A Torino sono stati diversi gli allagamenti. Forti raffiche di vento hanno interessato la notte scorsa le zone appenniniche della provincia di Alessandria, con punte massime di oltre 67 chilometri orari a Capanne di Cosola in Alta Val Borbera e di quasi 65 a Bric Berton, nell’Acquese. A Casale Monferrato, in via Fratelli Bandiera, in zona Oltreponte, un albero si è schiantato sul tetto del circolo Arci, secondo i primi accertamenti senza provocare danni. A Ovada, come comunicato dal sindaco Paolo Lantero, volontari della Protezione civile hanno trascorso la notte al lavoro nell’area della frana del Gnocchetto. Il forte Maltempo che ieri ha colpito l’Astigiano ha ... Leggi su meteoweb.eu

DPCgov : ???? #allertaARANCIONE, sabato #29agosto, sulla Provincia Autonoma di Bolzano e su settori di Piemonte, Lombardia, Ve… - emergenzavvf : #Maltempo #29agosto, piogge intense hanno interessato #Lombardia, #Veneto e #Piemonte. Svolti 60 interventi in prov… - SkyTG24 : Maltempo in Piemonte: grandine ad Asti, pioggia a #Torino - TorinoeCanavese : RT @emergenzavvf: #Maltempo #29agosto, piogge intense hanno interessato #Lombardia, #Veneto e #Piemonte. Svolti 60 interventi in provincia… - ValleDiMontecc : #RT @wwwmeteoit: #Maltempo, alberi caduti e allagamenti a #Milano e hinterland. Vento, tuoni e fulmini insistono an… -