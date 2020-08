Maltempo Lombardia: uomo disperso nel Varesotto, è stato travolto da un torrente (Di sabato 29 agosto 2020) Un uomo di 38 anni e’ disperso nel Varesotto. Era insieme ad un amico vicino al ago Delion nel Comune di Maccagno con Pino e Veddasca, quando e’ stato travolto dal torrente ingrossato. E’ stato il compagno a dare l’allarme e le ricerche sono andate avanti fino a sera inoltrata quando le condizioni meteo non hanno permesso di continuare.L'articolo Maltempo Lombardia: uomo disperso nel Varesotto, è stato travolto da un torrente Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

DPCgov : ????#allertaROSSA oggi #29agosto e domani #30agosto, in Lombardia ??#allertaARANCIONE domani in 6 regioni e ??… - emergenzavvf : #Maltempo #29agosto, piogge intense hanno interessato #Lombardia, #Veneto e #Piemonte. Svolti 60 interventi in prov… - SkyTG24 : Maltempo, oggi e domani allerta rossa in Lombardia - LucianaCiolfi : @Emergenza24 Maltempo in Lombardia, uomo travolto da torrente nel Varesotto - giannettimarco : RT @DPCgov: ????#allertaROSSA oggi #29agosto e domani #30agosto, in Lombardia ??#allertaARANCIONE domani in 6 regioni e ??#allertaGIALLA in 11… -