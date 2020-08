Maltempo: Lombardia, prosegue allerta arancione per rischio temporali (Di sabato 29 agosto 2020) Milano, 29 ago. (Adnkronos) - Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia conferma l'avviso di criticità arancione (moderata) per temporali forti e gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico emanato nei giorni scorsi. Il Comune di Milano ha attivato il Centro operativo comunale (Coc) per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar e saranno allertate le squadre di Polizia locale, Protezione civile e MM servizi idrici al fine di graduare l'attivazione del piano di emergenza. Lo rende noto Palazzo Marino. Leggi su iltempo

