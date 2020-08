Maltempo Liguria: tromba d’aria al porto di Genova, a Campomorone 193mm di pioggia in un’ora [FOTO e VIDEO] (Di sabato 29 agosto 2020) Forte Maltempo in Liguria: quella che sta attraversando la regione è una struttura temporalesca molto intensa che ha colpito, a partire dalle 5 di stamane, inizialmente la zona dello spezzino per poi proseguire verso il centro, in Val d’Aveto, su Cabanne di Reazzoaglio e, a seguire, dalle 8.30-9 su Genova, prima nel levante, poi insistendo poi Valpolcevera dove si sono verificati fenomeni intensi. A Campomorone, nel genovese, si sono registrati 193mm in un’ora. Mentre 157mm a Busalla, 119mm a Mignanego, 57,2 mm a Cabanne di Rezzoaglio e circa 40mm in città. “Si tratta di temporali di forti intensità – spiega Federico Grasso di Arpal – organizzati, quindi se si scarica una cella se ne ricrea subito un’altra, e poi stazionari ... Leggi su meteoweb.eu

Giornata di #allerta arancione in buona parte della #Liguria, da #Spotorno fino al confine con la Toscana

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Liguria Maltempo in Liguria, allerta arancione da Spotorno a Sarzana: ecco le previsioni Primocanale Maltempo:allerta Liguria,in val Polcevera rovesci fino 98 mm

(ANSA) - GENOVA, 29 AGO - In Liguria sotto allerta arancione dalle 6 di oggi per temporali nel centro e nel levante, dopo un forte temporale in alta Val d'Aveto attorno alle 10, con una intensità mass ...

Voltri, tromba marina attraversa l'autostrada A10

L'impressionante video pubblicato su Facebook dal "Centro Meteo Ligure" mostra la tromba marina che si è abbattuta su Voltri. Il maltempo sta condizionando i trasporti in Liguria e, come riporta Ligur ...

