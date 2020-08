Maltempo Liguria: tromba d’aria al porto di Genova, a Campomorone 193mm di pioggia in un’ora [FOTO e VIDEO] (Di sabato 29 agosto 2020) Forte Maltempo in Liguria: quella che sta attraversando la regione è una struttura temporalesca molto intensa che ha colpito, a partire dalle 5 di stamane, inizialmente la zona dello spezzino per poi proseguire verso il centro, in Val d’Aveto, su Cabanne di Reazzoaglio e, a seguire, dalle 8.30-9 su Genova, prima nel levante, poi insistendo poi Valpolcevera dove si sono verificati fenomeni intensi. A Campomorone, nel genovese, si sono registrati 193mm in un’ora. Mentre 157mm a Busalla, 119mm a Mignanego, 57,2 mm a Cabanne di Rezzoaglio e circa 40mm in città. “Si tratta di temporali di forti intensità – spiega Federico Grasso di Arpal – organizzati, quindi se si scarica una cella se ne ricrea subito un’altra, e poi stazionari ... Leggi su meteoweb.eu

conciricco : RT @zazoomblog: Maltempo Liguria: tromba d’aria al porto di Genova a Campomorone 193mm di pioggia in un’ora [FOTO e VIDEO] - #Maltempo #Li… - AnsaLiguria : Maltempo:allerta Liguria,in val Polcevera rovesci fino 98 mm. Picco 18,6 mm/5 minuti, Arpal raccomanda attenzione a… - kiara86769608 : RT @ilfattovideo: Maltempo, le immagini tromba d’aria a Genova. In Liguria allerta arancione della Protezione civile - Italia_Notizie : Maltempo, le immagini tromba d’aria a Genova. In Liguria allerta arancione della Protezione civile - ilgiornale : Il maltempo ha flagellato il Nord Italia. In Liguria una tromba d'aria e grandinate in Piemonte e Veneto. Un tetto… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Liguria Maltempo in Liguria, allerta arancione da Spotorno a Sarzana: ecco le previsioni Primocanale METEO GENOVA – MALTEMPO in Liguria, NUBIFRAGIO in atto con piogge torrenziali e tromba d’aria sulla costa

Meteo Genova – Le condizioni meteorologiche sull’Italia stanno volgendo verso un deciso peggioramento, proprio in concomitanza con la fine della stagione estiva meteorologica. Una vasta saccatura nord ...

Maltempo, le immagini tromba d’aria a Genova. In Liguria allerta arancione della Protezione civile

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno di te. In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio pubb ...

Meteo Genova – Le condizioni meteorologiche sull’Italia stanno volgendo verso un deciso peggioramento, proprio in concomitanza con la fine della stagione estiva meteorologica. Una vasta saccatura nord ...Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno di te. In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio pubb ...