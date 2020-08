Maltempo Liguria: il torrente Verde rompe gli argini a Campomorone, allagamenti e animali intrappolati [VIDEO] (Di sabato 29 agosto 2020) Il Maltempo che ha colpito nelle ultime ore le Liguria sta causando diversi danni, che per ora sono fortunatamente contenuti. In località IsoVerde a Campomorone è uscito dagli argini il torrente Verde. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e al momento non si registrano feriti. A Moneglia, invece, i pompieri sono intervenuti per il tetto scoperchiato dell’hotel La Romantica. Sono state numerose le richieste di soccorso per piccoli allagamenti di scantinati e cantine, e per soccorso ad animali intrappolati. Maltempo Liguria: il torrente Verde rompe gli argini ... Leggi su meteoweb.eu

GPiziarte : Maltempo: prorogata allerta arancione in Liguria - Miti_Vigliero : RT @AnsaLiguria: Maltempo: prorogata allerta arancione in Liguria. In centro-levante fino alle 11 domani, fino 18 oggi in ponente #ANSA htt… - solonews1011 : RT @InMeteo: NEWS: Maltempo in Liguria: serie di trombe marine davanti a Genova - AnsaLiguria : Maltempo: prorogata allerta arancione in Liguria. In centro-levante fino alle 11 domani, fino 18 oggi in ponente… - LiguriaOggi : Maltempo in Liguria - Prolungata l'allerta arancione fino alle 11 di domenica -