Maltempo, incredibile grandinata nel cremonese: chicchi grandi come uova [FOTO] (Di sabato 29 agosto 2020) Cremona e la provincia sono attualmente piegati dal Maltempo. Una violenta grandinata, in particolare, si è verificata nel primo pomeriggio, fra le 13:30 e le 14:00 nel Casalasco, provocando allagamenti e danni. chicchi grandi come uova hanno colpito la zona tra Quattrocase, Fossacaprara e Roncadello, mentre a Casalbellotto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza di diversi alberi pericolanti. Poco dopo, temporali con pioggia violenta, vento e ancora grandine si sono abbattuti anche fra Crema e provincia.L'articolo Maltempo, incredibile grandinata nel cremonese: chicchi grandi ... Leggi su meteoweb.eu

marcodimaio : Pazzesche le immagini di #Verona travolta da un’incredibile ondata di maltempo. Chi continua a negare i cambiament… - m_blackraven : Incredibile come il #maltempo riaccenda il mio buon umore e la vena artistica. LoL ?? #darksoul - Mariagi22629904 : RT @marcodimaio: Pazzesche le immagini di #Verona travolta da un’incredibile ondata di maltempo. Chi continua a negare i cambiamenti clima… - IVGalatina : RT @marcodimaio: Pazzesche le immagini di #Verona travolta da un’incredibile ondata di maltempo. Chi continua a negare i cambiamenti clima… - BottaroRosella : RT @marcodimaio: Pazzesche le immagini di #Verona travolta da un’incredibile ondata di maltempo. Chi continua a negare i cambiamenti clima… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo incredibile Maltempo, incredibile grandinata nel cremonese: chicchi grandi come uova [FOTO] Meteo Web METEO CRONACA DIRETTA TEMPORALI: INCREDIBILE TORNADO A VERONA. VIDEO

Non c'è tregua per la martoriata provincia di Verona che da giorni è finita sotto il tiro di temporali violenti, grandinate ed alluvioni. A completare lo scenario di maltempo persino un tornado che si ...

Incredibile incidente, cede grata del pavimento: donna precipita nel vuoto, è grave

Paura per una donna a Novate Milanese, sabato mattina attorno alle 10.30. Stando a quanto riferito dai vigili del fuoco e dai soccorritori dell'Azienda regionale emergenza urgenza, la donna è precipit ...

Non c'è tregua per la martoriata provincia di Verona che da giorni è finita sotto il tiro di temporali violenti, grandinate ed alluvioni. A completare lo scenario di maltempo persino un tornado che si ...Paura per una donna a Novate Milanese, sabato mattina attorno alle 10.30. Stando a quanto riferito dai vigili del fuoco e dai soccorritori dell'Azienda regionale emergenza urgenza, la donna è precipit ...