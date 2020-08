Maltempo in Veneto, disastro a Montecchia Crosara: scoperchiate scuola materna e palazzetto dello sport, danni gravissimi [FOTO e VIDEO] (Di sabato 29 agosto 2020) Un’altra ondata di Maltempo ha colpito Verona e provincia. Dopo il breve nubifragio di ieri che ha causato danni e disagi soprattutto nel quartiere di Parona, oggi un’altra grandinata ha interessato la provincia scaligera. In particolare una tromba d’aria si e’ abbattuta su Montecchia Crosara, provocando danni consistenti al palazzetto dello sport e alla scuola materna, dove sono anche crollate alcune piante. Nel paese della Val d’Alpone si registrano conseguenze pesanti anche ad alcune abitazioni e capannoni industriali, ancora da quantificare i danni alle coltivazioni in un territorio a forte vocazione vinicola (zona di produzione del Soave Doc). Problemi analoghi ... Leggi su meteoweb.eu

emergenzavvf : #Maltempo #29agosto, piogge intense hanno interessato #Lombardia, #Veneto e #Piemonte. Svolti 60 interventi in prov… - Tg1Raiofficial : Violento nubifragio in Veneto. Nel video le strade di Verona completamente sommerse da acqua e grandine. Un uomo ri… - carlosibilia : Vicino agli amici Veneti con tutti i mezzi possibili. Ieri fino alle 19 erano già 120 gli interventi dei… - monicascapin77 : RT @TgrVeneto: Dopo il nubifragio di domenica, la pioggia di venerdì ha fatto finire nuovamente sotto il fango il quartiere di Parona. Inta… - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! Maltempo, disastro ad Arzignano -