Maltempo in Italia, nel Varesotto disperso un uomo di 38 anni (VIDEO) (Di sabato 29 agosto 2020) Maltempo in Italia. Nel Varesotto un uomo di 38 anni risulta disperso. Ricerche momentaneamente sospese. MILANO – Nuova forte ondata di Maltempo in Italia. La Lombardia sta facendo i conti con le forti piogge che si sono abbattute nelle ultime ore. Un uomo di 38 anni risulta essere disperso nel Varesotto con le ricerche che sono state sospese per il peggioramento delle condizioni meteo. Secondo quanto riportato da La Repubblica, i due si trovavano nei pressi di un lago quando il 38enne è stato da un torrente ingrossato. Maltempo in Lombardia, diversi i disagi Diversi i disagi in Lombardia. Nel Cremonese sono stati registrati molti allagamenti

