Maltempo, fenomeni estremi al Nord: trombe d’aria, grandine, nubifragi, frane ed esondazioni. Torna la neve sullo Stelvio e l’allarme continua [FOTO e VIDEO] (Di sabato 29 agosto 2020) È un weekend dal Maltempo furioso dal Nord Italia quello che sta chiudendo il mese di agosto. Le regioni settentrionali si ritrovano nella morsa di fenomeni molto violenti, come nubifragi, grandinate, trombe d’aria e forte vento che hanno provocato danni diffusi, come frane, edifici scoperchiati ed esondazioni. Tra i danni più rilevanti, si segnalano persone bloccate in una chiesa allagata sulle sponde del lago d’Orta, i pazienti di una casa di riposo di Milano trasferiti perche’ nella notte, a causa del vento e della pioggia, si e’ scoperchiato il tetto, i passeggeri di un treno bloccato sulla linea del Brennero evacuati. Nel Veronese – già violentemente colpito dal Maltempo domenica scorsa ... Leggi su meteoweb.eu

