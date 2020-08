Maltempo, Coldiretti: “Agosto pazzo con 10 tempeste al giorno in Italia” (Di sabato 29 agosto 2020) Sale il conto dei danni per milioni di euro provocati dal Maltempo all’agricoltura in un pazzo agosto segnato da quasi 10 tempeste al giorno lungo tutta la Penisola tra bombe d’acqua, tornando, nubifragi e grandine dalle dimensioni anomale che hanno devastato i raccolti con alberi da frutta divelti, filari di vigneti abbattuti, serre distrutte e coltivazioni sott’acqua ma anche frane e smottamenti con aziende isolate. E’ quanto emerge dall’elaborazione di Coldiretti su dati dell’European Severe Weather Database (Eswd) in riferimento all’ultima perturbazione che ha colpito con temporali violenti a macchia di leopardo le regioni del nord Italia. “Gli eventi estremi di questa estate 2020 – evidenzia la Coldiretti – sono il ... Leggi su meteoweb.eu

Un violento temporale si è abbattuto venerdì sera sul capoluogo lombardo, dalle 21.30 circa in avanti, provocando danni soprattutto nella zona Nord della città. Per tutto il weekend rischio elevato di ...

Roma, 29 ago. (askanews) - "Siamo di fronte - sottolinea la Coldiretti - alle conseguenze dei cambiamenti climatici con una tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta con grandine di maggiori di ...

