Maltempo, allerta rossa tra Como e Varese, rischio arancione nel resto della Lombardia (Di sabato 29 agosto 2020) allerta rossa da questo pomeriggio nelle province di Como, Varese, Lecco e Sondrio, allerta arancione in tutto il resto della Lombardia. Dopo i molti danni provocati ieri sera in diversi comuni del nord Milano, il Maltempo continuerà ad imperversare nelle prossime ore. L'ultimo bollettino diramato nella tarda mattinata di oggi dalla Protezione Civile di Regione …

