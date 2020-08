Malpensa, picco di rientri dalle vacanze: fino a 4 giorni per l'esito del tampone (Di sabato 29 agosto 2020) Malpensa, Varese,, 29 agosto 2020 - Troppi tamponi per chi torna dalle vacanze all'estero all' aeroporto di Malpensa ed ora per i risultati si potrà aspettare fino a quattro giorni. Lo ha confermato l'... Leggi su ilgiorno

Trenta viaggiatori positivi su 8mila tamponi refertati

di Mattia BoriaI viaggiatori che rientrano a Malpensa sono sempre meno, le code sono ormai limitate alle coincidenze dei voli che atterrano in orari similari. Lo scalo varesino vive ormai come una pra ...

