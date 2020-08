“Mai pensato che potesse arrivare questo momento”. Francesco Totti, l’annuncio poco fa (Di sabato 29 agosto 2020) Importante novità per l’ex capitano della Roma, Francesco Totti, che sui social network ha annunciato il raggiungimento di un grande traguardo. Infatti, è stato definito un documentario dedicato proprio all’ex campione italiano di calcio. Lo stesso diretto interessato ha comunicato la splendida novità su Instagram. Si può vedere nella foto la locandina del documentario, con ‘Er Pupone’ allo specchio, che si guarda presumibilmente prima di scendere in campo per l’ultima volta nella sua carriera. Il progetto ha questo titolo: ‘Mi chiamo Francesco Totti’ ed è diretto dal regista Alex Infascelli. Il marito di Ilary Blasi ha manifestato tutta la sua sorpresa per questa realizzazione del documentario e ha affermato che non si sarebbe ... Leggi su caffeinamagazine

