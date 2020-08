Maggioranza divisa su Regionali e legge elettorale (Di sabato 29 agosto 2020) Renzi: 'Le prossime elezioni possono diventare un'importante test per il governo'. Cresce il fronte del 'No' all'interno del Pd. Di Maio offre una nuova sponda agli alleati di governo Leggi su tg.la7

giangolz : @kocis68p @Azione_it Io non credo che questa maggioranza possa andare oltre. Lo avrebbero fatto. È già divisa. Quan… - GianfrancoRufa : ?? Noi siamo ancora qui! E non ci annoiamo affatto perché stiamo “stuzzicando” una FINTA maggioranza... DIVISA ma UN… - CaporaleLuca : Orta Nova, Il Nastro: “Maggioranza Lasorsa divisa, il sindaco rinuncia al ruolo per la quale è stato eletto” - LameziaInforma : Ancora senza parere dei revisori dei conti, i primi atti del bilancio 2020 trovano una maggioranza divisa in commis… - CanonF1 : RT @antoniopalmieri: @ClementiF È una attesa vana, la maggioranza è divisa su tutto. Le riforme costituzionali si fanno tutte insieme. Berl… -

Renzi: "Le prossime elezioni possono diventare un'importante test per il governo". Cresce il fronte del 'No' all'interno del Pd. Di Maio offre una nuova sponda agli alleati di governo ...

Buon compleanno Fiorentina! La Viola compie 94 anni

Buon compleanno Fiorentina! E' oggi, 29 agosto, la data della fondazione della Fiorentina, nata nel 1926. Il club viola - nato dalla fusione della Palestra Ginnastica Fiorentina Libertas e il Club Spo ...

