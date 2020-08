Mafia: Palermo ricorda Libero Grassi, la figlia spruzza la vernice rossa su luogo omicidio (Di sabato 29 agosto 2020) Palermo, 29 ago. (Adnkronos) - Palermo ricorda Libero Grassi, l'imprenditore palermitano ucciso dalla Mafia il 29 agosto di 29 anni fa perché si oppose al pagamento del pizzo. Anche questa mattina, alle 7.48, ora di uccisione, la figlia Alice Grassi, con il fratello Davide, ha spruzzato con la bomboletta spray di colore rosso il luogo in cui fu ucciso il padre, in via Alfieri. E anche stavolta è stato affiso il tradizionale cartello, scritto sempre a mano, come vuole la famiglia che si è sempre opposta a una lapide, che recita: "Il 29 agosto 1991 qui è stato assassinato Libero Grassi, imprenditore, uomo coraggioso, ucciso dalla Mafia ... Leggi su liberoquotidiano

IngVi72 : RT @nadiarizzo1210: 29 agosto 1991 L'imprenditore Libero Grassi viene assassinato dalla mafia sotto casa,a Palermo,con 5 colpi di pistola… - fabri_firenze : RT @nadiarizzo1210: 29 agosto 1991 L'imprenditore Libero Grassi viene assassinato dalla mafia sotto casa,a Palermo,con 5 colpi di pistola… - VirginiaPanzeri : RT @amatorosalia1: #ricordiamodomani 29 agosto 1991 a Palermo viene ucciso dalla mafia Libero Grassi, a seguito del suo rifiuto di pagare… - Mariodarkmatter : RT @nadiarizzo1210: 29 agosto 1991 L'imprenditore Libero Grassi viene assassinato dalla mafia sotto casa,a Palermo,con 5 colpi di pistola… - TV7Benevento : Mafia: Palermo ricorda Libero Grassi, la figlia spruzza la vernice rossa su luogo omicidio... -

