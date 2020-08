Madrid, brucia un grattacielo, paura per i residenti-VIDEO (Di sabato 29 agosto 2020) Questa mattina, a Madrid, in pieno centro città brucia un grattacielo, paura e terrore tra i residenti. Sono accorsi subito i Vigili del Fuoco. Stamattina, è divampato un incendio in un grattacielo di Madrid nel quartiere Hortaleza. Le fiamme hanno completamente distrutto gli ultimi piani di un grattacielo che stato completamente evacuato, ma per fortuna non ci sono stati feriti. … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

TuttoQuaNews : RT @leggoit: #Madrid, brucia un grattacielo in centro città: terrore e residenti in fuga VIDEO CHOC - msn_italia : Madrid, brucia un grattacielo in centro città: terrore e residenti in fuga - LinaVadal : RT @leggoit: #Madrid, brucia un grattacielo in centro città: terrore e residenti in fuga VIDEO CHOC - rosatoeu : Madrid, brucia un grattacielo in centro città: terrore e residenti in fuga. - mummy53690440 : Brucia un grattacielo in centro città a Madrid: terrore e residenti in fuga VIDEO CHOC -