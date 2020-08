“Ma come si può?”. Teresanna Pugliese, accuse pesantissime. E lei sbotta: cosa è successo (Di sabato 29 agosto 2020) A causa del coronavirus e dell’aumento del numero dei contagi anche tra i vip, questi ultimi sono presi di mira in questi giorni perché accusati di avere atteggiamenti non idonei. Una di coloro che è finita ‘massacrata’ online è stata Teresanna Pugliese. Ma per un errore abbastanza grossolano. Infatti, l’ex gieffina non è risultata positiva, ma il suo nome è uscito fuori in modo sbagliato nella mischia generale. E dunque è esploso un vero e proprio putiferio sulla sua persona. La donna però non ha accettato supinamente questa situazione e nelle ultime ore ha deciso di intervenire per chiarire ogni aspetto. L’hanno incredibilmente accusata di andare in giro ad infettare le persone con il nuovo virus. Lei invece si sta semplicemente rilassando e godendo gli ultimi momenti di ... Leggi su caffeinamagazine

