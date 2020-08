Lutto in Francia: morto investito Jerôme Bonduelle, figlio del “Re dell’insalata” (Di sabato 29 agosto 2020) Si è conclusa con un tragico schianto la vita di Jerôme Bonduelle, figlio dell’ex Presidente di uno dei gruppi alimentari più conosciuti e diffusi nel mondo. Dirigente nell’azienda di famiglia, Bonduelle è stato investito mentre si trovava in bicicletta. Numerosi i messaggi di cordoglio dalle alte cariche dello stato francesi. morto investito Jerôme Bonduelle Le fonti francesi riportano che uno degli eredi dell’impero alimentare, che lavorava come dirigente nell’azienda, è stato investito ieri notte nei pressi della stazione di Lille. Jerôme Bonduelle si trovava con la moglie e alcuni amici, ma alcune fonti come Le Parisien riportano che con lui si trovasse ... Leggi su thesocialpost

_IlBoris : La narrazione del Bayern che butta i soldi a babbo morto e della Francia in lutto perché tutti dovevano sostenere i… -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto Francia Lutto in Francia: morto investito Jerôme Bonduelle, figlio del “Re dell’insalata” Thesocialpost.it Zoe Kravitz: chi è l’uomo che ha rubato il cuore a Catwoman?

Tutto quello che c’è da sapere sul marito 'segreto' di Zoe KravitzBella, accattivante, bravissima a recitare: la trentaduenne Zoe Kravitz è giovanissima eppure è già una donna di successo. L'abbiamo v ...

Monte Bianco: precipita e muore l'alpinista trentina Loredana Degregori

Un'alpinista trentina di 40 anni è morta a causa di una caduta mentre scalava l'Aiguille d'Entreves, nel massiccio del Monte Bianco, al confine tra Francia e Italia. La vittima, Loredana Degregori ins ...

Tutto quello che c’è da sapere sul marito 'segreto' di Zoe KravitzBella, accattivante, bravissima a recitare: la trentaduenne Zoe Kravitz è giovanissima eppure è già una donna di successo. L'abbiamo v ...Un'alpinista trentina di 40 anni è morta a causa di una caduta mentre scalava l'Aiguille d'Entreves, nel massiccio del Monte Bianco, al confine tra Francia e Italia. La vittima, Loredana Degregori ins ...