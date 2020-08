Luigi Mario Favoloso replica a Giovanni Ciacci: "Che la vita possa regalarti un amore come il nostro" (Di sabato 29 agosto 2020) Negli scorsi giorni, Giovanni Ciacci, presenza fissa di 'Ogni mattina', il programma di Tv8 condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola, all'interno del rotocalco dedicato alla cronaca rosa, ha commentato la storia tra Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali. Il costumista delle star, in maniera molto diretta e lapidaria ha etichettato, come riportano diversi siti tra cui Lanostratv.it, la loro unione come una "relazione costruita a tavolino per fare pubblicità. Si sono sposati per finta, solo per fare un servizio fotografico". 29 agosto 2020 12:00. Leggi su blogo

Giuseppe Conte resta il leader più apprezzato dagli italiani, con un gradimento del 60 per cento degli intervistati (anche se in calo rispetto ai mesi scorsi). Resta in seconda posizione il governator ...

