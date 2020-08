Loredana Lecciso avrebbe fatto pace con Romina Power: cosa è successo a Cellino San Marco (Di sabato 29 agosto 2020) Loredana Lecciso e Romina Power avrebbero fatto pace Chi segue la famiglia allargata dei Carrisi sa perfettamente che Loredana Lecciso e Romina Power non si sono mai sopportate, infatti tra loro i rapporti sono pessimi. Tuttavia ultimamente sembra che qualcosa sia cambiata in positivo. Il motivo? Stando a quanto riportato sull’ultimo numero del magazine Nuovo, nella tenuta di Cellino San Marco si sarebbe svolta una cena che avrebbe sancito la pace tra la cantante americana e l’ex soubrette salentina. Nella rivista diretta da Riccardo Signoretti si legge: “Alla cena erano presenti ... Leggi su kontrokultura

Albano Carrisi ha trascorso la sua vita insieme a due grandi amori: quello per Romina Power e adesso insieme alla compagna Loredana Lecciso. La coppia, da qualche mese a questa parte, ha ufficializzat ...Il settimanale 'Gente', in edicola questa settimana, ha intervistato Al Bano che, in questi mesi di quarantena, ha seguito scrupolosamente la dieta del farmacista Alberico Lemme, presenza nota nei sal ...