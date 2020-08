L’ora della verità: tutto sulla serie di Canale 5 con Caterina Murino (Di sabato 29 agosto 2020) Tre donne, una serie di incredibili segreti di famiglia e di vite spezzate. Sono questi gli snodi centrali de L'ora della verità, la serie in tre puntate con Caterina Murino, in onda su Canale 5 domenica 30 e lunedì 31 agosto poi il 6 settembre in prima serata: tratta da un noir di Michel Bussi e ambientata in Corsica, la fiction è un thriller basato su intrecci e colpi di scena, raccontanti con un sorprendente gioco di rimandi tra gli anni '80 e i giorni nostri. L'ora della verità, la serie di Canale 5 con Caterina MurinoLa protagonista de L'ora della verità - adattamento del bestseller Tempo assassino (e/o edizioni) di Michel Bussi - è ... Leggi su panorama

