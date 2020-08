Lo street artist Banksy: “Ho deciso di comprare una nave per il soccorso perché l’Ue ignora le richieste di aiuto dei non europei”. Il video (Di sabato 29 agosto 2020) L’artista Banksy ha diffuso sul proprio canale Instagram un video in cui spiega perché ha deciso di finanziare la nave per il soccorso dei migranti nel Mediterraneo Louise Michel. “Come molte persone che ce l’hanno fatta nel mondo dell’arte ho comprato uno yacht. È un’imbarcazione della marina francese che abbiamo convertito in nave da salvataggio, perché le autorità europee ignorano le richieste di aiuto dei non europei. All Black Lives Matter” L'articolo Lo street artist Banksy: “Ho deciso di comprare una nave per il soccorso ... Leggi su ilfattoquotidiano

