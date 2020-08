Lo Stato garantisce 6,3 miliardi, Fca ringrazia e delocalizza in Polonia (Di sabato 29 agosto 2020) Roma, 29 ago – Se c’è un modello che, più di tutti, rappresenta la storia recente di Fca, questo è la Punto. Automobile “popolare” per eccellenza, alla portata di tutte le tasche, nacque per sostituire la Fiat Uno e con essa condivide – accanto al design firmato Giugiaro – anche gli impressionanti numeri di vendita: più di 9 milioni di esemplari realizzati dal 1993 ad oggi. Oltre la metà di essi (5 milioni di vetture tra Punto, Grande Punto e Punto 2012) sono usciti dallo stabilimento di Melfi, che venne inaugurato nel 1994 proprio con le linee di assemblaggio dell celebre utilitaria, la cui produzione è cessata nell’agosto 2018. I tempi sono ormai maturi per un nuovo modello di compatta, il quale segna però un altro capitolo della saga che porta i destini di Fca sempre più lontani ... Leggi su ilprimatonazionale

Romy44224741 : RT @claudiob1981: @MatteoRichetti @Azione_it quale rappresentanza garantisce salvini ai cittadini di reggio, nei cui collegi è stato eletto… - Bakaburg1 : @olistik @stefanoepifani @carloalberto Allora si faccia il voto digitale in persona. Voglio che sia chiaro che il m… - VillaIsolina : @PaoloZoccoli @antoniopolito1 @AttilaAzureRive Niente garantisce completa sicurezza ma rendere obbligatori i test… - Stetobald : Suarez sarebbe perfetto per la Juve. Ancora un paio di anni al top te li garantisce e per Ronaldo potrebbe essere i… - solounastella : RT @FranceskoNew: @canelli118 @docdrugztore @LDistratta @IsaInghirami Non è così. Esito negativo non garantisce. Sarebbe meglio il tampone.… -

Ultime Notizie dalla rete : Stato garantisce Prima campanella Covid: "Scuole pronte a riaprire garantendo esigenze formative e diritto alla salute" Tuscia Web Mensa scolastica, si lavora per garantire un servizio di qualità in sicurezza

CIVITAVECCHIA – C’è chi consumerà il pasto in classe e chi tornerà nei refettori come sempre, magari però rispettando turni per non creare assembramenti. Il pasto potrà essere sporzionato oppure si ri ...

Cronache dai Palazzi

Rassicurare genitori e insegnanti e riaprire le scuole in sicurezza il 14 settembre. Sono questi gli obiettivi principali del Comitato Tecnico Scientifico di concerto con il Ministero dell’Istruzione, ...

CIVITAVECCHIA – C’è chi consumerà il pasto in classe e chi tornerà nei refettori come sempre, magari però rispettando turni per non creare assembramenti. Il pasto potrà essere sporzionato oppure si ri ...Rassicurare genitori e insegnanti e riaprire le scuole in sicurezza il 14 settembre. Sono questi gli obiettivi principali del Comitato Tecnico Scientifico di concerto con il Ministero dell’Istruzione, ...