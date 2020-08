Livorno, incendio nel magazzino di un negozio: fumo in tutta la città (Di sabato 29 agosto 2020) I Vigili del Fuoco sono al lavoro per spegnere un incendio divampato nel magazzino di Ghiomelli Garden a Livorno. Ennesimo incendio di questa estate. Verso le 14 infatti è scoppiato un rogo nel magazzino di Ghiomelli Garden, noto vivaio di Livorno sito in via Firenze. L’incendio è scoppiato nel parcheggio adiacente al magazzino: la causa potrebbe essere una macchina parcheggiata che ha preso fuoco. Al momento però gli investigatori non escludono nessuna ipotesi. Numerose squadre dei Vigili del Fuoco sono al lavoro per spegnere le fiamme. Le forti raffiche di vento però continuano ad alimentare le fiamme, rendendo molto più difficile il lavoro dei pompieri. Per questo motivo sono in arrivo altre autobotti di ... Leggi su bloglive

