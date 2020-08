LIVESCORE – Novara-Perugia 25-19, 27-29, 25-16, 25-12 Supercoppa 2020: tutti gli aggiornamenti (DIRETTA) (Di sabato 29 agosto 2020) Igor Gorgonzola Novara e Bartoccini Fortinfissi Perugia si sfidano nel primo turno della Supercoppa femminile 2020 di volley. Gara secca in cui le piemontesi, terze in campionato la passata stagione, dovranno essere brave a non farsi sorprendere da una mai doma Perugia. Appuntamento alle ore 17:00 di sabato 29 agosto, con il LIVESCORE di Sportface.it che vi terrà aggiornati sull’andamento del match. FORMULA E DATE IL PROGRAMMA DEL PRIMO TURNO TABELLONE E ACCOPPIAMENTI DEL SECONDO TURNO tutti I RISULTATI AGGIORNA LA DIRETTA Igor Gorgonzola Novara – Bartoccini Fortinfissi Perugia 25-19, 27-29, 25-16, 25-12 SET AND MATCH Novara! Vittoria convincente del club piemontese: 25-19, 27-29, ... Leggi su sportface

LIVE! Torino-Novara

Benvenuti lettori di ToroNews alla prima partita del Torino di Marco Giampaolo. I granata tornano in campo dopo 27 giorni da quel Bologna-Torino che aveva messo fine a una stagione disgraziata e ora s ...

Simona Bencini e Irene Grandi a Lesa: “Anche il nostro concerto con picnic fa ripartire la musica live”

Una «prima» da incorniciare: tutto esaurito per la data zero della rassegna «MusicNic» ideata dalla cantante Simona Bencini e dal marito, il produttore Mario Zappa, nella loro villa a Lesa. Si andava ...

