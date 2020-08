LIVE – Torino-Novara 2-1, amichevole 2020 (DIRETTA) (Di sabato 29 agosto 2020) Alle 18:00 di sabato 29 agosto Torino e Novara scenderanno in campo in quel dell’Olimpico Grande Torino in occasione di un’amichevole. I granata scendono in campo per il primo test in vista dell’inizio del prossimo campionato di Serie A, previsto tra circa un mese. La squadra di Marco Giampaolo testerà i frutti di questi primi giorni di allenamento. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. Torino (4-3-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Berenguer; Belotti, Zaza. A disp.: Rosati, Milinkovic-Savic, Segre, Falque, Rauti, Ansaldi, Fiordaliso, Edera, Kone, Vojvoda, Djidji, Aina, Ferigra, Celesia, Buongiorno. All. Giampaolo. Novara (4-2-3-1): Marricchi; Pagani, ... Leggi su sportface

Toro_News : LIVE la prima amichevole stagionale del #Torino di Marco Giampaolo - CryAntonino : Storia delle associazioni d'Italia - La Croce Verde di Torino - infoitsport : LIVE - Torino-Novara, amichevole 2020 (DIRETTA) - infoitsport : LIVE Torino-Novara: formazioni e prepartita in diretta - LArcoraci : RT @DryIce23: Aouar positivo manovra fantascentifica del presidente Agnelli che offrirà al ragazzo l’unica dose di vaccino in suo possesso… -