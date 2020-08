LIVE – Cremona-Virtus Bologna 58-67, Supercoppa A1 2020 RISULTATO IN DIRETTA (Di sabato 29 agosto 2020) Il PalaRadi ospita la sfida tra Vanoli Cremona e Segafredo Virtus Bologna, valida per la prima giornata del girone B della Supercoppa 2020 di Serie A1. Una squadra totalmente ristrutturata dopo i problemi post virus, affronta l’affermatissima Virtus che nella passata stagione a causa dell’interruzione ha perso la chance di competere per il trionfo in campionato e nell’Eurocup, con quest’ultima che sarebbe valsa un posto in Eurolega. Cremona invece parte con un budget ridimensionato ed un nuovo coach, Paolo Galbiati che dopo l’esperienza da primo a Torino proverà a lasciare nuovamente il segno in A1. Alle ore 19.00 di sabato 29 agosto inizierà il confronto che potrete seguire in DIRETTA ... Leggi su sportface

zazoomblog : LIVE – Cremona-Virtus Bologna 0-0 Supercoppa A1 2020 RISULTATO IN DIRETTA - #Cremona-Virtus #Bologna #Supercoppa - OA_Sport : LIVE Cremona-Virtus Bologna, Supercoppa basket DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - VuNereBologna : ?? LIVE ?? La diretta testuale di Vanoli Cremona-Virtus Bologna #LBASupercoppa - sportface2016 : #LBASupercoppa LIVE – Cremona-Virtus Bologna, RISULTATO IN DIRETTA. Segui la partita a partire dalle 19.00 - PianetaBasketIT : ?? LIVE #Supercoppa, in campo @VanoliCremona vs @Virtusbo / Palla a due alle 19:00 (diretta su Eurosport Player) -