L'indiscrezione: Foggia, domani incontro con Capuano per gli accordi definitivi (Di sabato 29 agosto 2020) Eziolino Capuano nuovo allenatore del Foggia. Dalla sorpresa di ieri mattina all'incontro che slitta a domani per gli accordi definitivi. Scelta fatta, non ci sono dubbi. E lunedì il Foggia si aspetta la riammissione in Serie C per la nota vicenda che coinvolge il Bitonto.

