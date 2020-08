L’imprenditore Grauso: «Briatore ha fatto ciò che il governo gli ha permesso. Ora sarà un disastro» (Di sabato 29 agosto 2020) L’imprenditore Grauso difende Briatore: e imputa la responsabilità dell’energenza Sardegna al governo. «Briatore, esattamente come gli altri gestori di locali, non ha fatto altro che fare quello che gli è stato detto di fare: cioè di aprire i locali. Io non attribuisco responsabilità né a Briatore né agli altri imprenditori perché hanno avuto il via libera dal governo. E hanno fatto quello che gli è stato permesso di fare». A dichiararlo chiaro e tondo all’Adnkronos è il pioniere del web Nicola Grauso, analizzando la situazione scatenatasi in Sardegna in seguito all’esplosione dei contagi da coronavirus. Quindi aggiunge: ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : L’imprenditore Grauso: «Briatore ha fatto ciò che il governo gli ha permesso. Ora sarà un disastro»… -

Ultime Notizie dalla rete : L’imprenditore Grauso