L' hotspot svuotato è già stracolmo con 1 050 migranti Musumeci | Altri 30 sbarchi | ora basta

Il governo pochi giorni fa aveva svuotato l'hotspot di Lampedusa. Un piccolo successo per la Regione Sicilia anche se allo stesso tempo il governatore Musumeci si era visto sospendere dal Tar la sua ordinanza con cui stabiliva il trasferimento dei migranti. Oggi, però, i migranti nell'hotspot sono tornati. Ancora di più di prima. Per l'esattezza ce ne sono 1.050. Sono 74 i migranti infatti che sono sbarcati sulle coste di Lampedusa dalla mezzanotte di ieri. In maggioranza tunisini, sono arrivati con 4 diversi barchini, intercettati dai carabinieri e della Guardia di finanza. Sempre nella giornata di ieri, i migranti sbarcati sono stati 510, arrivati con 30 diverse imbarcazioni.

