Letizia di Spagna, le misteriose vacanze con Felipe e il ritorno in pubblico (Di sabato 29 agosto 2020) Immaginate una vita costantemente sotto la luce dei riflettori, facendo sempre attenzione a come apparire agli occhi del pubblico: è facile capire come mai, a volte, sia necessaria una pausa. Letizia di Spagna e Re Felipe VI hanno così deciso di allontanarsi per un po’ dai flash dei fotografi. Nelle prime settimane d’estate, un lungo tour della Spagna ha portato la Famiglia Reale a visitare alcune delle località più belle del Paese. Abbiamo avuto numerose occasioni per ammirare Letizia e suo marito Felipe, che si sono mostrati più complici e affiatati che mai. Poi è arrivato il momento della consueta vacanza alle Baleari, tappa obbligatoria per i due coniugi, dove sono tornate in pubblico anche le ... Leggi su dilei

Letizia di Spagna, tutte le prove affrontate quest’estate da Sofia e Leonor

Per la Principessa Leonor e l'Infanta Sofia si tratta di un'estate importante: le figlie di Letizia e Felipe hanno dovuto affrontare sfide difficili, tra l'emergenza sanitaria e nuovi impegni istituzi ...

