L'estate frena: allerta meteo nel Lazio e in provincia per l'ultima domenica di agosto (Di sabato 29 agosto 2020) Brusca frenata dell'estate in questa ultima domenica di agosto. Il centro funzionale regionale rende noto che il dipartimento di protezione civile ha emesso un avviso di avverse condizioni meteo per ... Leggi su latinatoday

Mirandola59 : RT @OmbraDuca: Sembra normale che la Basilicata oggi abbia più senatori che deputati? Oppure che abbia 7 senatori con circa 580 mila abitan… - marino29b : RT @OmbraDuca: Sembra normale che la Basilicata oggi abbia più senatori che deputati? Oppure che abbia 7 senatori con circa 580 mila abitan… - Rodica30889717 : RT @OmbraDuca: Sembra normale che la Basilicata oggi abbia più senatori che deputati? Oppure che abbia 7 senatori con circa 580 mila abitan… - Grillino_eFiero : RT @LaNotiziaTweet: Legge elettorale, #DiMaio: 'Pronti a votarla entro l'estate. Se c'è qualcuno che frena non siamo di certo noi' #m5s #le… - loureiro1966 : RT @carlucci_cc: #LeggeElettorale, Di Maio: “Pronti a votarla entro l’estate. Se c’è qualcuno che frena non siamo di certo noi” https://t.c… -