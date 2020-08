L’esperimento del Friuli-Venezia Giulia: benzina e diesel a 1 euro al litro (Di sabato 29 agosto 2020) Ottime notizie per i cittadini del Friuli-Venezia Giulia: dal 31 agosto benzina e diesel costeranno 1 euro al litro. Com’è possibile? La Regione ha deciso di avviare questo esperimento, che durerà dal 31 agosto al 30 settembre 2020, fornendo dei contributi regionali sul carburante, al quale si aggiungerà uno sconto di 5 centesimi al litro applicato dai distributori in accordo con la Regione. Al termine di questo periodo di test si deciderà se questi sconti, che portano il prezzo a circa 1 euro al litro, verranno rinnovati anche per il futuro. Ma i cittadini saranno ben contenti, perché è stato stimato che anche solo in questo mese di prova dovrebbero risparmiare circa ... Leggi su sportface

