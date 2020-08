L’enigmatica storia di Ignazio Moser nella notte crea il panico tra i followers: cosa sta succedendo? (Di sabato 29 agosto 2020) Una citazione da un libro, parole difficili da parafrasare, quelle che Ignazio Moser ha pubblicato questa notte in una storia sui social. Da ore i suoi followers provano a chiedersi che cosa stia succedendo, quale sia il significato delle parole che Moser ha voluto postare questa notte su Instagram. Un vero mistero: si riferiscono alla sua attuale situazione con Cecilia? Si riferiscono a quello che è stato il comportamento di molti giovani questa estate? E’ una sorta di ammissione ? Davvero complicato, anche perchè, potrebbe non significare assolutamente nulla! Eppure la citazione di Ignazio Moser, che parla di un uomo in ospedale, sta davvero destando preoccupazione. Secondo alcuni ... Leggi su ultimenotizieflash

