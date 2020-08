Legge elettorale, aperture anche da Renzi. L’ex premier punta sulla sfiducia costruttiva per il proporzionale (Di sabato 29 agosto 2020) sulla riforma della Legge elettorale, caldeggiata dai dem, dopo le molte aperture del Movimento 5 Stelle ieri ne è arrivata una anche da Matteo Renzi. Un ulteriore ostacolo sul cammino del Conte 2 sembra così essere stato rimosso. Per arrivare alla nuova norma la chiave di volta potrebbe ora essere l’introduzione della sfiducia costruttiva. Il leader di Italia Viva, pur restando un sostenitore del Sindaco d’Italia e dunque di quel modello che declina su scala nazionale il sistema di elezione dei sindaci, ha ammesso che, “se si fa il proporzionale, allora si elimina anche il bicameralismo e si mette la sfiducia costruttiva”. Per l’ex ... Leggi su lanotiziagiornale

Ha un bel dire e scrivere Matteo Renzi a Castrocaro e dintorni, nelle lezioni su come “meritare l’Europa” e nelle lettere ad amici, seguaci, militanti, simpatizzanti e finanziatori che, dopo aver lor ...

Il voto 'no' al referendum "è una sforbiciata a casaccio", dice Castagnetti

AGI- "I dem riflettano è una sforbiciata a casaccio". "Ho comprensione per chi gestisce questa delicata fase politica e ne rispetto le scelte. Ma io al referendum voto No. è una riforma che non merita ...

