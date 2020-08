Lecce, il ritorno di Chevanton: è un nuovo collaboratore tecnico della Primavera (Di sabato 29 agosto 2020) Il Lecce ha annunciato attraverso il proprio sito ufficiale che Chevanton è un nuovo collaboratore tecnico della Primavera Chevanton fa il proprio ritorno nel Lecce. L’ex attaccante è infatti un nuovo collaboratore tecnico della squadra Primavera allenata da Vito Grieco per la prossima stagione. Ecco il comunicato ufficiale del club giallorosso pubblicato sul proprio sito ufficiale: «L’U.S. Lecce comunica che Ernesto Javier Chevanton assume il ruolo di collaboratore tecnico per la stagione sportiva 2020/21 della ... Leggi su calcionews24

tanteritweet : @giogiup Un incubo. Un anno che sono andato ben oltre Lecce al ritorno volevo morire - BiBa9691 : @cska2 Non è tanto il fattore sole quanto il ritorno verso Lecce ed il toccare il fondo del tacco ?? - SalentoSport : #LECCE – L’obiettivo è l’immediato ritorno in #SerieA. #Listkowski è sbarcato nel Salento: gli ultimi rumor di… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? #Mancosu pronto al ritorno! 'Offerta da un nuovo club, in due pagano la clausola' ? - SOSFanta : ?? #Mancosu pronto al ritorno! 'Offerta da un nuovo club, in due pagano la clausola' ? -