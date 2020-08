Le terribili conseguenze del coronavirus sul mondo dello sport: società costrette a ritirarsi (Di sabato 29 agosto 2020) Il coronavirus ha fatto tantissime vittime, tra queste anche tante società sportive. Diversi sono infatti i club che sono stati costretti ad alzare bandiera bianca a cusa delle terribili conseguenze del Covid-19. Nel calcio italiano è Pistoia ad arrendersi: dopo sette stagioni in serie A, la squadra deciso di autoretrocedere in Serie A-2 a causa della chiusura degli impianti al pubblico e dell’impossibilità di organizzarsi con gli sponsor. Nel campionato femminile, invece, Palermo e Torino hanno deciso di rinunciare alla Serie A-1 per mancanza di sponsorizzazioni e al momento non risultano iscritte a nessun altro campionato. Per quanto riguarda il rugby, invece, San Donà e Medicei Firenze sono state costrette a rinunciare al campionato di Top 12, iscrivendosi ... Leggi su sportfair

"Purtroppo nel nostro territorio si sta registrando un aumento significativo nel numero di contagi, segno che la circolazione del virus sta riprendendo vigore col conseguente rischio di determinare si ...

