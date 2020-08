Le previsioni meteo di domenica 30 agosto (Di sabato 29 agosto 2020) – Condizioni di marcata instabilità al Nord, nuvole e rovesci al Centro. Nuova giornata all’insegna del bel tempo al Sud. – Condizioni in peggioramento sulle regioni centrali, maltempo al Nord. Resiste il sole sul quadrante meridionale della penisola. Nord – Condizioni di marcata instabilità sulle regioni settentrionali con rovesci anche a carattere temporalesco Giornata all’insegna dell’instabilità sulle regioni settentrionali con addensamenti compatti e rovesci anche a carattere temporalesco. Le temperature faranno registrare un brusco calo con le massime che raggiungeranno i 25 gradi. Centro – Condizioni in peggioramento anche sulle regioni centrali Anche sulle regioni del Centro si prevede una giornata all’insegna del maltempo con addensamenti compatti e temporali. Le temperatura faranno ... Leggi su newsmondo

