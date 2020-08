Le Ong all’assalto dell’Italia. La nave di Banksy e Sea Watch 4 pronte a scaricarci 400 immigrati (Di sabato 29 agosto 2020) Roma, 29 ago – La Louise Michell, meglio nota come «nave di Banksy» sferra il primo attacco all’Italia. L’imbarcazione destinata al recupero di clandestini nel Mediterraneo e finanziata dal celebre street artist britannico ha fatto sapere con un tweet di essere in stallo in mezzo al mare con 219 persone a bordo. Nel tweet si fa menzione di «un morto». La nave sarebbe ora incapace di muoversi dopo aver recuperato più di un centinaio di persone che vanno ad aggiungersi agli 89 immigrati fatti salire a bordo nel corso di un’altra operazione. «Abbiamo un morto a bordo e altri hanno ustioni su tutto il corpo», scrivono. Stando a quanto si apprende dal sito web di monitoraggio delle navi Marine Traffic, questa mattina all’alba la barca si trovava a ... Leggi su ilprimatonazionale

