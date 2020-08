«Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori» nell’Opera dei pupi (Di domenica 30 agosto 2020) Il teatro dei pupi della compagnia di Turi Grasso di Acireale da vent’anni è anche un «gioco da ragazze». Premura e intuito di nonno puparo classe 1933 che ha avuto a cuore non solo la continuità familiare di un’arte a cui ha cominciato a dedicarsi alla fine della guerra, ma il coinvolgimento di figlie e nipoti femmine in un progetto di vita più che di lavoro. ALESSIA GRASSO, che di anni ne ha 33 e ha cominciato a manovrare paladini … Continua L'articolo «Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori» nell’Opera dei pupi proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

zazoomblog : «Le donne i cavallier l’arme gli amori» nell’Opera dei pupi - #donne #cavallier #l’arme #amori» - ASemionovic : Ma chi mi ci porta in una giostra medioevale? 'Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori', ma hai visto mai! -

Ultime Notizie dalla rete : donne cavallier

Il Manifesto

Scopriamo le Anticipazioni sulla nuova edizione di Uomini e Donne e quali cavalieri e dame torneranno del parterre del Trono Over a settembre su Canale 5.Alberobello Ba - L’Orchestra della Città Metropolitana di Bari in concerto in largo Martellotta con la performance di un trio tutto rosa. Si chiama «Prime Donne- la musica al femminile in Puglia» ed è ...