Lazzari: “In Champions possiamo dire la nostra. Spero di raggiungere la Nazionale” (Di sabato 29 agosto 2020) Manuel Lazzari, dopo il pareggio in amichevole contro la Triestina, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole: “La scorsa stagione è stata esaltante, abbiamo vinto la Supercoppa e per tutto il campionato siamo stati in corsa per lo Scudetto. Alla Lazio sono migliorato, ma posso crescere soprattutto per quanto riguarda i gol e gli assist“. Un pensiero va anche alla Champions League: “Sono contento di quanto ho fatto, partendo dalle categorie inferiori, ora giocherò in Europa. Sappiamo che in Champions sarà difficile però possiamo mettere in difficoltà tutte le nostre avversarie“. Infine un accenno alla mancata convocazione in Nazionale: “Giocare per l’Italia è un obbiettivo importante e Spero di ... Leggi su alfredopedulla

