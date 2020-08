Lazio, su Muriqi si inserisce la Fiorentina: Lotito chiama infuriato Barone (Di sabato 29 agosto 2020) Per l’attaccante del Fenerbahce si sarebbe inserita anche la Fiorentina. E Lotito non l’avrebbe presa bene Vedat Muriqi sembrava ormai a un passo dalla Lazio, ma nelle ultime ore ci sarebbero state delle difficoltà nel chiudere la trattativa. Il motivo riguarderebbe il prezzo aumentato da parte del Fenerbahce a seguito dell’inserimento nell’affare della Fiorentina che avrebbe portato i turchi a giocare al rialzo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’inserimento dei viola avrebbe fatto infuriare Claudio Lotito che avrebbe fatto una telefonata dai toni accessi al direttore generale della Fiorentina Joe Barone. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

