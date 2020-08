Lazio, striscione folle: «Saluti romani camerata Reina!» – FOTO (Di sabato 29 agosto 2020) Lazio, striscione folle per salutare Reina. Ecco la scritta nei pressi di Ponte Milvio per il nuovo portiere biancazzurro I tifosi della Lazio fanno ancora discutere. Per l’arrivo di Pepe Reina i tifosi capitolini hanno preparato uno striscione con una scritta fascista per salutare il nuovo portiere, spesso coinvolto nelle polemiche relative alla politica. Nella notte un gruppo di tifosi ha affisso lo striscione nei pressi di Ponte Milvio, scatenando subito le polemiche. Reina, durante la sua carriera, non ha mai nascosto le sue simpatie per il partito spagnolo di destra Vox. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

