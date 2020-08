Lazio, striscione fascista di ‘benvenuto’ a Pepe Reina: “saluti romani camereta” (Di sabato 29 agosto 2020) “Saluti romani camerata Pepe“. È il messaggio contenuto su uno striscione appeso sul viadotto di Corso Francia a Roma, il destinatario è Pepe Reina. L’ex portiere del Milan, prelevato dalla Lazio, aveva espresso in passato le sue simpatie per ‘Vox‘, partito spagnolo di estrema destra. Dichiarazioni che evidentemente hanno fatto piacere alle frange più estreme del tifo laziale, spesso vicine ad ambienti neofascisti. Va sottolineato però come lo striscione non sia stato rivendicato dagli ultras biancocelesti della Curva Nord che solitamente firmano anche i messaggi più provocatori.L'articolo Lazio, striscione fascista di ‘benvenuto’ a ... Leggi su sportfair

